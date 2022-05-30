В Историческом музее пройдёт выставка «Пётр Великий. Путешествия в Европу»

В Государственном историческом музее пройдёт выставка «Пётр Великий. Путешествия в Европу», приуроченная к 350-летию со дня рождения императора. Она откроется 8 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«Выставка продолжает серию юбилейных мероприятий, приуроченных к 150-летию Исторического музея, и является одним из самых масштабных проектов этого года. Мы выбрали тему путешествий Петра, так как именно поездки императора определили многое в характере реформ и преобразований страны», — заявил директор ГИМ Алексей Левыкин.

Экспозиция состоит из шести разделов, которые расскажут о маршрутах и подробностях двух заграничных путешествий Петра I.

«Особое место отведено большому иллюстрированному «Атласу», купленному в Амстердаме Никитой Зотовым, наставником Петра Алексеевича», — отметили в музее.

Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.