В Ставропольском крае ожидается до +35 °С на текущей неделе

Синоптики сообщили, что в Ставропольском крае на текущей неделе установится жаркая погода.

В понедельник, 30 мая, на Ставрополье наступит ясная погода, а воздух прогреется до +35 °С, передаёт newstracker.ru.

В остальные дни температура будет варьироваться в пределах +33 °С.

Осадков в ближайшие дни не прогнозируется, скорость ветра в начале недели может достигать 10 м/с.

Также, по данным Росгидромета, на востоке Ставропольского края есть опасность распространения лесных пожаров из-за установления жаркой и ветреной погоды.

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа установится аномальная жара на текущей неделе.