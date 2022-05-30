В Ставропольском крае ожидается до +35 °С на текущей неделе

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Синоптики сообщили, что в Ставропольском крае на текущей неделе установится жаркая погода.
В Ставропольском крае ожидается до +35 °С на текущей неделе
  • РИА Новости

В понедельник, 30 мая, на Ставрополье наступит ясная погода, а воздух прогреется до +35 °С, передаёт newstracker.ru.

В остальные дни температура будет варьироваться в пределах +33 °С.

Осадков в ближайшие дни не прогнозируется, скорость ветра в начале недели может достигать 10 м/с.

Также, по данным Росгидромета, на востоке Ставропольского края есть опасность распространения лесных пожаров из-за установления жаркой и ветреной погоды.

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа установится аномальная жара на текущей неделе.

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