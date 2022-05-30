Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве на текущей неделе

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Синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале июня погода в столице вернётся к климатической норме.
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве на текущей неделе
  • РИА Новости

Большую часть недели температура будет в пределах +18...+23 °С, отметил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Что касается осадков, то они ожидаются преимущественно в период со вторника по четверг. В понедельник и пятницу дождей не предвидится», — добавил синоптик.

По его словам, понедельник, 30 мая, и пятница, 3 июня, окажутся самыми солнечными днями недели.

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа установится аномальная жара на текущей неделе.

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