Гидрометцентр ХМАО предупредил об аномальной жаре на востоке региона
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Аномальное повышение температуры обещают в Сургутском, Нижневартовском и Нефтеюганском районах, передаёт URA.RU.
«По восточным районам ХМАО ожидается опасное явление: аномально жаркая погода со значением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 °С и более», — говорится в сообщении.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о наступлении аномально жаркой погоды в Астраханской области и Калмыкии.