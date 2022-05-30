Гидрометцентр ХМАО предупредил об аномальной жаре на востоке региона

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По сообщениям гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, аномальная жара, которая будет наблюдаться в регионе в начале недели, сменится на прохладу к выходным.
Гидрометцентр ХМАО предупредил об аномальной жаре на востоке региона
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Аномальное повышение температуры обещают в Сургутском, Нижневартовском и Нефтеюганском районах, передаёт URA.RU.

«По восточным районам ХМАО ожидается опасное явление: аномально жаркая погода со значением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 °С и более», — говорится в сообщении.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о наступлении аномально жаркой погоды в Астраханской области и Калмыкии.

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