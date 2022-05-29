Умер телеведущий Алексей Бегак

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Российский художник и телеведущий Алексей Бегак скончался на 63-м году жизни.
Умер телеведущий Алексей Бегак
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил актёр Леонид Ярмольник.

«Да, это произошло сегодня. Лёшеньки не стало. Это мой близкий друг, я даже не знаю, что сказать», — заявил он.

Как указывает агентство, информация о смерти ведущего ранее появилась на платформе «Смотрим», принадлежащей медиахолдингу «ВГТРК».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала «Россия Культура» Алексей Бегак», — отмечалось в сообщении.

В январе сообщалось, что журналист, телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Он скончался во время отпуска в Доминикане.

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