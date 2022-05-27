Мероприятия в честь 350-летия Петра I пройдут в Воронеже 28 мая
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Российская газета».
Программа включает уличные спектакли, концерты ансамбля имени Александрова и оркестра волынщиков Москвы.
Кроме того, судомоделисты и кузнецы представят свои работы.
В кинотеатре «Спартак» состоится премьерный показ 3D-мультфильма «Приключения на Адмиралтейской площади».
Также запланировано музыкальное шоу «Виват, Россия!».
Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.