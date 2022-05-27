Мероприятия в честь 350-летия Петра I пройдут в Воронеже 28 мая

Мероприятия, посвящённые 350-летию со дня рождения Петра I, пройдут в Воронеже 28 мая.

Об этом сообщает «Российская газета».

Программа включает уличные спектакли, концерты ансамбля имени Александрова и оркестра волынщиков Москвы.

Кроме того, судомоделисты и кузнецы представят свои работы.

В кинотеатре «Спартак» состоится премьерный показ 3D-мультфильма «Приключения на Адмиралтейской площади».

Также запланировано музыкальное шоу «Виват, Россия!».

Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.