Подмосковье примет участие в акции «Библионочь»
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
К мероприятию присоединятся 800 подмосковных библиотек.
«В этом году акция посвящена традициям... Будет интересно как взрослым, так и детям. Готовится разнообразная программа. Встречи с интересными людьми, мастер-классы, научные клубы, квесты — всё это и не только ждёт гостей наших библиотек», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Также стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников библиотек с профессиональным праздником, который отмечается 27 мая. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
«Роль библиотек в современном мире только возрастает. Сегодня это не просто хранилище книг, но и важное общественное пространство, объединяющее людей. В регионе в последние годы ведётся масштабная работа по обновлению учреждений в рамках национального проекта «Культура», — сказал Никитин.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» поддержит «Библионочь-2022».