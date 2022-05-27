Подмосковье примет участие в акции «Библионочь»

Московская область примет участие в акции «Библионочь», которая состоится в субботу, 28 мая.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

К мероприятию присоединятся 800 подмосковных библиотек.

«В этом году акция посвящена традициям... Будет интересно как взрослым, так и детям. Готовится разнообразная программа. Встречи с интересными людьми, мастер-классы, научные клубы, квесты — всё это и не только ждёт гостей наших библиотек», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Также стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников библиотек с профессиональным праздником, который отмечается 27 мая. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Роль библиотек в современном мире только возрастает. Сегодня это не просто хранилище книг, но и важное общественное пространство, объединяющее людей. В регионе в последние годы ведётся масштабная работа по обновлению учреждений в рамках национального проекта «Культура», — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» поддержит «Библионочь-2022».