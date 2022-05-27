Подмосковье примет участие в акции «Библионочь»

Короткая ссылка
Московская область примет участие в акции «Библионочь», которая состоится в субботу, 28 мая.
Подмосковье примет участие в акции «Библионочь»
  • Gettyimages.ru
  • © ZeynepKaya

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

К мероприятию присоединятся 800 подмосковных библиотек.

«В этом году акция посвящена традициям... Будет интересно как взрослым, так и детям. Готовится разнообразная программа. Встречи с интересными людьми, мастер-классы, научные клубы, квесты — всё это и не только ждёт гостей наших библиотек», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Также стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников библиотек с профессиональным праздником, который отмечается 27 мая. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Роль библиотек в современном мире только возрастает. Сегодня это не просто хранилище книг, но и важное общественное пространство, объединяющее людей. В регионе в последние годы ведётся масштабная работа по обновлению учреждений в рамках национального проекта «Культура», — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» поддержит «Библионочь-2022».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить