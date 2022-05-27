В центре «Фобос» рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Уже 30 и 31 мая, чуть позднее положенных по сроку норм, термометры в Москве будут показывать +21...+23 °С. В понедельник будет преимущественно солнечно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в последний день мая ожидаются кратковременные дожди.

Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что позитивные погодные изменения в столице произойдут в начале следующей недели.

«Дожди сохранятся, но температура уверенно пойдёт вверх», — заявил он.

Что касается последних выходных весны, то они будут дождливыми. Температура воздуха составит +15...+19 °С.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют потепление до +18 °C в Карелии в конце мая.