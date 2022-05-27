Трансляцию премии телеканала RU.TV покажут на уличных экранах крупнейших городов России

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Трансляцию премии телеканала RU.TV впервые покажут на уличных экранах крупнейших городов России 28 мая.
Трансляцию премии телеканала RU.TV покажут на уличных экранах крупнейших городов России
  • Gettyimages.ru
  • © Stevica Mrdja / EyeEm

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

По предварительной оценке, дополнительная аудитория премии телеканала RU.TV, которая подключится к просмотру на экранах MAER в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Волгограде и Челябинске, составит более 5 млн человек.

«Мы создали новое медиа, которое пользуется популярностью у российских брендов. Трансляция Русской музыкальной премии телеканала RU.TV на крупноформатных экранах — интересный пример работы нашего коммуникационного канала», — заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.

Он выразил уверенность, что премия получит новую аудиторию, а исполнители — новых поклонников.

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