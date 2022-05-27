Гендиректор RUTUBE Моисеев рассказал о планах по развитию сервиса

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Генеральный директор RUTUBE Александр Моисеев рассказал о планах по развитию сервиса.
Гендиректор RUTUBE Моисеев рассказал о планах по развитию сервиса
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«У нас есть дорожная карта развития, мы её полностью пересмотрели в декабре 2021 года. И с точки зрения функционала, и с точки зрения того, что нам надо запускать на платформе. В первую очередь надо было укреплять инфраструктуру, решать сложные проблемы с модерацией. И в апреле мы запустили ресурс, архитектура которого полностью пересмотрена», — цитирует его «Парламентская газета».

По его словам, раз в месяц функционал RUTUBE планируют обновлять. Как отметил Моисеев, недавно были обновлены все мобильные приложения.

«До конца года мы должны получить совсем другую развёрнутую платформу», — уточнил он.

В качестве примера Моисеев привёл личный кабинет блогера, где можно посмотреть аналитику и статистику.

«Сейчас на нашем видеохостинге она, скажем так, базовая, а теперь будет подробная. Это очень востребованная вещь», — добавил он.

11 мая сообщалось, что видеохостинг RUTUBE возобновил работу после хакерской атаки.

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