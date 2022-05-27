Защитные противопожарные полосы обустроили в лесах Ставрополя
- РИА Новости
На территории Ставрополя проведена опашка по пожароопасным направлениям. Её протяжённость составила 96 км, сообщает stv24.tv.
Кроме того, проведены контролируемые палы сухостоя на площади 148 кв. м, чтобы предотвратить возможное возгорание горючих природных материалов.
Администрацией разработан и утверждён план мероприятий по предотвращению природных пожаров. В него входят в том числе рейды, патрулирование города сотрудниками МЧС, встречи с жителями.