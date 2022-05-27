Евгений Князев рассказал о премьере спектакля «Обратная сторона медали» в Театре Вахтангова

Народный артист России Евгений Князев рассказал о премьере спектакля по пьесе современного французского писателя Флориана Зеллера «Обратная сторона медали». Она состоится 27 мая на новой сцене Театра Вахтангова.

«Жизнь гораздо сложнее и непредсказуемее, чем мы можем представить. Об этом и спектакль. Мой герой позвал своего приятеля в гости, чтобы, посмотрев на его перемены, поменять и свою жизнь. А заканчивается спектакль его вопросом к себе: «Ты что, дурак? У тебя же есть жена, которая ждёт тебя. Что тебе ещё нужно?» Жизнь коротка. Сиюминутность, мгновенность жизни, которая происходит в эту минуту, здесь и сейчас, — всё это оказалось в спектакле. И я с удовольствием его играю», — рассказал RT о своей роли француза Даниэля народный артист России Евгений Князев.

Спектакль по пьесе популярного французского драматурга Флориана Зеллера «Обратная сторона медали» стал четвёртой премьерой текущего театрального сезона и режиссёрским дебютом Эльдара Трамова.

«Искусство, театр, спектакль — они находится вне любой ситуации», — сказал RT режиссёр спектакля Эльдар Трамов. Он также отметил, что его режиссёрский дебют никак не связан с отъездом Римаса Туминаса: «Туминас мой учитель. Это было его предложение и предложение театра».

Актеры Евгений Князев и Ника Здорик

РИА Новости

© Владимир Федоренко

По поводу премьеры французского автора в России и одновременно отмены русской культуры за рубежом лауреат Государственной премии России Евгений Князев сказал: «Не хотят Достоевского, не хотят Чехова. Я переписываюсь со многими людьми из разных стран, и то, что думают люди, и то, что делают политики, — это две совершенно разные вещи. Те, кто любили Чехова и Достоевского, будут продолжать его любить, несмотря на то что происходит, мне так кажется. Сейчас какое-то время будет трудно, но у меня есть надежда, что всё будет нормально. Мир наладится».

Флориан Зеллер на 93-й церемонии вручения премии «Оскар» в прошлом году получил приз за лучший адаптированный сценарий к фильму «Отец» на основе его же одноимённой пьесы. Лента также удостоилась награды за лучшую мужскую роль — её исполнил Энтони Хопкинс.