Синоптики предупредили о похолодании до 0 °С в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU.
«В ночь на пятницу, 27 мая, столбик термометра в Челябинской области опустится до +3 °С , а в горах и низинах — до 0 °С. Ожидается переменная облачность, в восточной половине области местами небольшие дожди», — заявили синоптики.
По прогнозу, дождь может пройти и в Челябинске.
Днём прогнозируется +16...+21 °С.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировала погоду в европейской части России в июне.