Синоптики предупредили о похолодании до 0 °С в Челябинской области

В ночь на 27 мая в Челябинской области ожидается похолодание, заявили в региональном ЦГМС.

Об этом сообщает URA.RU.

«В ночь на пятницу, 27 мая, столбик термометра в Челябинской области опустится до +3 °С , а в горах и низинах — до 0 °С. Ожидается переменная облачность, в восточной половине области местами небольшие дожди», — заявили синоптики.

По прогнозу, дождь может пройти и в Челябинске.

Днём прогнозируется +16...+21 °С.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировала погоду в европейской части России в июне.