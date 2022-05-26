Санитарный врач Дубинин рассказал, как защитить участок от клещей

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Санитарный врач, дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, как защитить участок от клещей.
Санитарный врач Дубинин рассказал, как защитить участок от клещей
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

В беседе с изданием Pravda.Ru он посоветовал убрать в саду или огороде всю высокую траву.

Также эксперт рекомендует купить акарицидные средства для уничтожения клещей. При их использовании необходимо надевать защитную одежду, респиратор и очки.

Желательно обработать всю территорию, в том числе траву, кусты и прикорневую зону деревьев, а также наружный периметр.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы, что делать в период активности клещей.

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