Санитарный врач Дубинин рассказал, как защитить участок от клещей

Санитарный врач, дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, как защитить участок от клещей.

В беседе с изданием Pravda.Ru он посоветовал убрать в саду или огороде всю высокую траву.

Также эксперт рекомендует купить акарицидные средства для уничтожения клещей. При их использовании необходимо надевать защитную одежду, респиратор и очки.

Желательно обработать всю территорию, в том числе траву, кусты и прикорневую зону деревьев, а также наружный периметр.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы, что делать в период активности клещей.