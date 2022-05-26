Эпидемиолог Лебедев дал советы по защите от клещей

Ведущий эксперт центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев дал советы по защите от клещей.

«Они обитают в высокой траве или невысоких кустарниках. Это вот те места, где клещи ждут. И надо помнить о том, что человек для клеща — случайная жертва. Всё-таки он больше рассчитывает напасть на тех животных, которые мимо проходят, они ниже», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, одеваться лучше так, чтобы снизить саму вероятность нападения клеща.

«Это светлая одежда с длинными рукавами, брюки лучше заправить в носки. Одежду лучше надевать светлых тонов не потому, что клещи боятся светлого, они всё равно цветов не различают, просто их легче будет обнаружить на этом фоне», — уточнил Лебедев.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы, что делать в период активности клещей.