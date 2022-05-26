Муниципалитетам Удмуртии выделили 35 млн рублей на ликвидацию свалок

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Для ликвидации десяти свалок отходов в семи муниципалитетах Удмуртии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» выделили 35 млн рублей.
Муниципалитетам Удмуртии выделили 35 млн рублей на ликвидацию свалок
  • РИА Новости
  • © Андрей Стенин

Для того, чтобы определить, какому муниципальному образованию предоставить субсидию, проводился конкурс, сообщает udm-info.ru.

«Это Юкаменский, Вавожский, Игринский, Шарканский, Алнашский и Сюмсинский районы. Всего десять объектов [свалок] будет ликвидировано», — сообщает министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

С начала 2022 года жители региона направили более 80 обращений о несанкционированных свалках отходов.

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