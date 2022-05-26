Муниципалитетам Удмуртии выделили 35 млн рублей на ликвидацию свалок
- РИА Новости
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Для того, чтобы определить, какому муниципальному образованию предоставить субсидию, проводился конкурс, сообщает udm-info.ru.
«Это Юкаменский, Вавожский, Игринский, Шарканский, Алнашский и Сюмсинский районы. Всего десять объектов [свалок] будет ликвидировано», — сообщает министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.
С начала 2022 года жители региона направили более 80 обращений о несанкционированных свалках отходов.