Муниципалитетам Удмуртии выделили 35 млн рублей на ликвидацию свалок

Для ликвидации десяти свалок отходов в семи муниципалитетах Удмуртии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» выделили 35 млн рублей.

Для того, чтобы определить, какому муниципальному образованию предоставить субсидию, проводился конкурс, сообщает udm-info.ru.

«Это Юкаменский, Вавожский, Игринский, Шарканский, Алнашский и Сюмсинский районы. Всего десять объектов [свалок] будет ликвидировано», — сообщает министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

С начала 2022 года жители региона направили более 80 обращений о несанкционированных свалках отходов.