Открытие нового сезона Зелёного театра на ВДНХ пройдёт 28 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.
«Всё лето на сцене под открытым небом москвичей и гостей столицы ждут концерты популярных эстрадных артистов и легенд отечественного рока, яркие театральные постановки, юмористические стендап-шоу и творческие вечера», — говорится в сообщении.
Концерт группы «Чиж & Co» запланирован на 3 июня. Также в дальнейшем состоятся выступления группы «Моральный кодекс», композитора Кирилла Рихтера, Ирины Дубцовой, Александра Малинина, Николая Носкова, Сергея Пенкина, Сергея Трофимова и других артистов.
Ранее URA.RU сообщало, что концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» пройдут с 6 по 10 июня в Перми.