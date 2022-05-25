Открытие нового сезона Зелёного театра на ВДНХ пройдёт 28 мая

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Открытие нового сезона Зелёного театра на ВДНХ состоится 28 мая. Запланирован концерт с участием гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна.
Открытие нового сезона Зелёного театра на ВДНХ пройдёт 28 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

«Всё лето на сцене под открытым небом москвичей и гостей столицы ждут концерты популярных эстрадных артистов и легенд отечественного рока, яркие театральные постановки, юмористические стендап-шоу и творческие вечера», — говорится в сообщении.

Концерт группы «Чиж & Co» запланирован на 3 июня. Также в дальнейшем состоятся выступления группы «Моральный кодекс», композитора Кирилла Рихтера, Ирины Дубцовой, Александра Малинина, Николая Носкова, Сергея Пенкина, Сергея Трофимова и других артистов.

Ранее URA.RU сообщало, что концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» пройдут с 6 по 10 июня в Перми.

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