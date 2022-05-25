Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022

Короткая ссылка
Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» состоится в рамках Петербургского международного экономического форума.
Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022
  • © Фонд Росконгресс

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ПМЭФ.

«Фестиваль «Петербургские сезоны» — это весомая часть программы форума, дающая возможность продемонстрировать радушие и открытость, с которыми Россия обращена к нашим гостям», — заявила министр культуры Ольга Любимова.

В частности, Русский музей представит выставки «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения», «И мореплаватель, и плотник. Пётр Великий в русской художественной культуре», «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея — 100», а также «Александр Рубцов. 1884—1949».

Экспозиции подготовили Русское географическое общество и Институт восточных рукописей Российской академии наук.

Кроме того, пройдут выступления Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и концерт солистов симфонического оркестра MusicAeterna.

Также состоится концерт «Звёзды Русского Радио» на Дворцовой площади.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что объявлена расширенная деловая повестка ПМЭФ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить