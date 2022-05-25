Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022

Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» состоится в рамках Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ПМЭФ.

«Фестиваль «Петербургские сезоны» — это весомая часть программы форума, дающая возможность продемонстрировать радушие и открытость, с которыми Россия обращена к нашим гостям», — заявила министр культуры Ольга Любимова.

В частности, Русский музей представит выставки «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения», «И мореплаватель, и плотник. Пётр Великий в русской художественной культуре», «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея — 100», а также «Александр Рубцов. 1884—1949».

Экспозиции подготовили Русское географическое общество и Институт восточных рукописей Российской академии наук.

Кроме того, пройдут выступления Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и концерт солистов симфонического оркестра MusicAeterna.

Также состоится концерт «Звёзды Русского Радио» на Дворцовой площади.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что объявлена расширенная деловая повестка ПМЭФ-2022.