Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ПМЭФ.
«Фестиваль «Петербургские сезоны» — это весомая часть программы форума, дающая возможность продемонстрировать радушие и открытость, с которыми Россия обращена к нашим гостям», — заявила министр культуры Ольга Любимова.
В частности, Русский музей представит выставки «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения», «И мореплаватель, и плотник. Пётр Великий в русской художественной культуре», «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея — 100», а также «Александр Рубцов. 1884—1949».
Экспозиции подготовили Русское географическое общество и Институт восточных рукописей Российской академии наук.
Кроме того, пройдут выступления Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и концерт солистов симфонического оркестра MusicAeterna.
Также состоится концерт «Звёзды Русского Радио» на Дворцовой площади.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что объявлена расширенная деловая повестка ПМЭФ-2022.