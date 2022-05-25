Фестиваль огня пройдёт в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Место проведения — Петропавловская крепость. Световые картины будут демонстрироваться на её фасадных стенах.
«Это наша петербургская традиция, которую заложил ещё Пётр I. Он очень любил огненное шоу и фейерверки, которыми сопровождались все его мероприятия. Мы продолжаем эту традицию, особенно в год 350-летнего юбилея императора», — заявил режиссёр-постановщик фестиваля Валерий Ткаченко.
Ещё одна часть праздника будет посвящена соревнованию пиротехников из разных стран.
Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.