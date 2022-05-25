Фестиваль огня пройдёт в Петербурге

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Фестиваль огня пройдёт в ночь на 29 мая в Санкт-Петербурге. В 2022 году он будет посвящён 350-летию со дня рождения Петра I.
Фестиваль огня пройдёт в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Место проведения — Петропавловская крепость. Световые картины будут демонстрироваться на её фасадных стенах.

«Это наша петербургская традиция, которую заложил ещё Пётр I. Он очень любил огненное шоу и фейерверки, которыми сопровождались все его мероприятия. Мы продолжаем эту традицию, особенно в год 350-летнего юбилея императора», — заявил режиссёр-постановщик фестиваля Валерий Ткаченко.

Ещё одна часть праздника будет посвящена соревнованию пиротехников из разных стран.

Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.

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