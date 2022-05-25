Синоптик Паршина рассказала о погоде на Черноморском побережье

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о погоде на Черноморском побережье.
Синоптик Паршина рассказала о погоде на Черноморском побережье
  • РИА Новости

«Несколько жарких дней выдалось на юге европейской части страны, и температура воды у Черноморского побережья повысилась. В районе Сочи сейчас уже +16 °С, а было +13 °С в конце прошлой недели», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметила эксперт, температура выше +21 °С пока не поднимается, что ниже климатической нормы.

По словам Паршиной, в Крыму днём +18...+23 °С.

«Осадков в ближайшие несколько дней не ожидается. К концу недели потеплеет до +25 °С», — добавила она.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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