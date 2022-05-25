В Ленобласти за 10 лет отреставрировали более 100 памятников истории культуры

В Ленинградской области за прошедшие десять лет отреставрировано более 100 памятников истории культуры.

«За минувшие десять лет в регионе были отреставрированы более 100 памятников истории культуры, построили новые интерактивные музеи, такие как панорама «Прорыв», Дом авиаторов», — передаёт слова губернатора региона Александра Дрозденко ИА REGNUM.

По его словам, в области понимают важность сохранения истории региона, Советского Союза и Великой Отечественной войны.

Ранее «Невские новости» сообщали, что здание пороховых погребов в Кронштадтской крепости признали объектом культурного значения.