В Ленобласти за 10 лет отреставрировали более 100 памятников истории культуры

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В Ленинградской области за прошедшие десять лет отреставрировано более 100 памятников истории культуры.
В Ленобласти за 10 лет отреставрировали более 100 памятников истории культуры
  • РИА Новости

«За минувшие десять лет в регионе были отреставрированы более 100 памятников истории культуры, построили новые интерактивные музеи, такие как панорама «Прорыв», Дом авиаторов», — передаёт слова губернатора региона Александра Дрозденко ИА REGNUM.

По его словам, в области понимают важность сохранения истории региона, Советского Союза и Великой Отечественной войны.

Ранее «Невские новости» сообщали, что здание пороховых погребов в Кронштадтской крепости признали объектом культурного значения.

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