В Москве назвали число поданных заявок на соискание грантов мэра в сфере культуры

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На соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства подали более 2,8 тыс. заявок.
В Москве назвали число поданных заявок на соискание грантов мэра в сфере культуры
  • РИА Новости

Об этом пишет НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В этом году мы получили больше 2,8 тыс. заявок от талантливых ребят. Первый тур был заочным — эксперты оценивали участников по видеозаписям их выступлений. Сейчас проходит второй этап — живые прослушивания», — рассказала заместитель мэры Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что заключительная часть конкурса начнётся в городе 20 сентября. 

Уточняется, что лауреатов ждёт денежное вознаграждение.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что правительство региона в 2022 году начнёт выделять гранты для предпринимателей в возрасте до 25 лет.

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