Превышение уровня вредных веществ в воздухе зафиксировали в Казани

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Эксперты Гидрометцентра Татарстана выявили превышение предельно допустимой концентрации двух вредных веществ в Центральном и Кировском районах Казани.
Превышение уровня вредных веществ в воздухе зафиксировали в Казани
  • РИА Новости

Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ отмечено на улицах Болотникова, Мартына Межлаука и у санатория «Казанский», сообщает inkazan.ru.

Концентрация аммиака в воздухе на улице Болотникова составила 0,21 мг/м³, при этом предельно допустимое значение составляет 0,2 мг/м³.

В районе улицы Мартына Межлаука и санатория «Казанский» выявлен аммиак в воздухе в количестве 0,4 мг/м³, а также фенол — его концентрация составляет 0,012 мг/м³ при предельно допустимой 0,01 мг/м³.  

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