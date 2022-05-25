Восстановлением лесов займутся в Хабаровском крае

Пострадавшие при пожарах участки леса будут восстанавливать в Хабаровском крае в рамках национального проекта «Экология».

Как сообщает transsibinfo.com, за два года в местах рубки и природных пожаров высадят более 13 га саженцев ели, кедра, лиственницы и сосны.

В Хабаровском крае с начала 2022 года ликвидировали более 900 ландшафтных пожаров.