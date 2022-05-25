Восстановлением лесов займутся в Хабаровском крае
Пострадавшие при пожарах участки леса будут восстанавливать в Хабаровском крае в рамках национального проекта «Экология».
- Gettyimages.ru
- © Alexey Perminov / EyeEm
Как сообщает transsibinfo.com, за два года в местах рубки и природных пожаров высадят более 13 га саженцев ели, кедра, лиственницы и сосны.
В Хабаровском крае с начала 2022 года ликвидировали более 900 ландшафтных пожаров.
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