Восстановлением лесов займутся в Хабаровском крае

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Пострадавшие при пожарах участки леса будут восстанавливать в Хабаровском крае в рамках национального проекта «Экология».
Восстановлением лесов займутся в Хабаровском крае
  • Gettyimages.ru
  • © Alexey Perminov / EyeEm

Как сообщает transsibinfo.com, за два года в местах рубки и природных пожаров высадят более 13 га саженцев ели, кедра, лиственницы и сосны.

В Хабаровском крае с начала 2022 года ликвидировали более 900 ландшафтных пожаров.

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