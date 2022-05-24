Актриса Гладилина поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Молодёжка»

Актриса Валерия Гладилина поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Молодёжка», где она сыграла тренера по фигурному катанию.

«Режиссёр сразу сказал, какой у меня персонаж. Перед съёмками я занималась с профессиональным тренером, который научил меня стоять на коньках, — Сергей Новицкий. Я до этого не каталась. Было безумно интересно», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, работа проходила в ледовом дворце и все её поддерживали.

«Потому что мне надо было выходить на лёд, где катались дети, которые на коньках как рыба в воде. А я их типа обучаю. Я боялась, как бы мне их не сбить, параллельно над катком летал кран, напротив камеры, а вокруг ещё маневрировал стэдикамщик на коньках», — сообщила Гладилина.

Она добавила, что сама долгое время занималась плаванием, всё детство провела в бассейне.

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