Актриса Гладилина поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Молодёжка»

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Актриса Валерия Гладилина поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Молодёжка», где она сыграла тренера по фигурному катанию.
Актриса Гладилина поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Молодёжка»
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Режиссёр сразу сказал, какой у меня персонаж. Перед съёмками я занималась с профессиональным тренером, который научил меня стоять на коньках, — Сергей Новицкий. Я до этого не каталась. Было безумно интересно», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, работа проходила в ледовом дворце и все её поддерживали.

«Потому что мне надо было выходить на лёд, где катались дети, которые на коньках как рыба в воде. А я их типа обучаю. Я боялась, как бы мне их не сбить, параллельно над катком летал кран, напротив камеры, а вокруг ещё маневрировал стэдикамщик на коньках», — сообщила Гладилина.

Она добавила, что сама долгое время занималась плаванием, всё детство провела в бассейне.

Ранее актриса Екатерина Волкова в беседе с kp.ru поделилась воспоминаниями о своём коллеге по сериалу «Воронины» Борисе Клюеве.

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