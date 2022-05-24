Телеканал НТВ анонсировал развлекательное «Аватар-шоу»

На НТВ выйдет развлекательный проект «Аватар-шоу», снятый с использованием технологий захвата движения и виртуальной реальности.

Участниками каждого выпуска телепрограммы станут восемь знаменитостей, чьи лица скроют аватары сказочных героев и фантастических персонажей. Конкурсанты озвучат своих персонажей, а также подарят им движения и эмоции. Имена участников будут скрыты от всех — их предстоит разгадать членам жюри.

«Каждый раз после финала очередного сезона «Маски» нас спрашивали: что будет дальше? Ответом станет наш новый оригинальный формат «Аватар-шоу», в котором мы объединили компетенции производства инновационного контента и опыт создания главного развлекательного шоу страны. Мы с успехом опробовали технологии расширенной реальности в производстве развлекательного формата «Шоумаскгоон» и третий год подряд выпускаем самое засекреченное шоу нашего телевидения — «Маску». Разработка уникальной технологии для нового проекта длилась более полугода, и сейчас мы с уверенностью можем сказать, что готовы создать сказочную вселенную, оказаться в которой мечтали все», — рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Ведущим шоу станет Вячеслав Макаров.