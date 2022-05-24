Синоптик Мокеева прокомментировала холода в Нижегородской области

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева прокомментировала холода в Нижегородской области.

В беседе с newsnn.ru она заявила, что май 2022 года может стать рекордно холодным для региона за последние 80 лет.

«Сейчас мы видим очень низкие температуры. От 7 до 11 градусов отклонения от нормы», — сказала Мокеева.

По её словам, аномально холодный май в последний раз был зафиксирован в 1941 году.

Как сообщало ранее URA.RU, в Челябинской области ожидаются грозы и сильный ветер на фоне потепления.