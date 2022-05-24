Синоптик Цыганков рассказал, когда в Москве потеплеет

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, когда в Москве потеплеет.

«Уже 26 мая ветер начнёт меняться на западный и станет теплеть. Ночные температуры уже будут в районе +5…+8 °С, а дневные окажутся в пределах +15…+18 °С. И дальше температура потихоньку начнёт повышаться», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, 27 и 28 мая может быть +17...+20 °С.

Вместе с тем, отметил Цыганков, в конце недели в столице ожидаются дожди.

«На смене холода на тепло 26 и 27 мая пройдёт дождь. То же самое и 28 мая, при этом может быть ещё и гроза», — добавил он.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидаются грозы и сильный ветер на фоне потепления.