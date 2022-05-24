Синоптик Цыганков рассказал, когда в Москве потеплеет
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«Уже 26 мая ветер начнёт меняться на западный и станет теплеть. Ночные температуры уже будут в районе +5…+8 °С, а дневные окажутся в пределах +15…+18 °С. И дальше температура потихоньку начнёт повышаться», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, 27 и 28 мая может быть +17...+20 °С.
Вместе с тем, отметил Цыганков, в конце недели в столице ожидаются дожди.
«На смене холода на тепло 26 и 27 мая пройдёт дождь. То же самое и 28 мая, при этом может быть ещё и гроза», — добавил он.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидаются грозы и сильный ветер на фоне потепления.