Концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» пройдут 6—10 июня в Перми

Концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» пройдут с 6 по 10 июня в Перми.

Об этом сообщает URA.RU.

Прозвучит симфоническая, фортепианная, скрипичная, виолончельная и вокальная музыка.

«На сцене выступит Национальный филармонический оркестр России и его руководитель — народный артист СССР Владимир Спиваков», — заявили в пермской краевой филармонии.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье проведут более 300 мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры.