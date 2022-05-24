Концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» пройдут 6—10 июня в Перми

Короткая ссылка
Концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» пройдут с 6 по 10 июня в Перми.
Концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» пройдут 6—10 июня в Перми
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает URA.RU.

Прозвучит симфоническая, фортепианная, скрипичная, виолончельная и вокальная музыка.

«На сцене выступит Национальный филармонический оркестр России и его руководитель — народный артист СССР Владимир Спиваков», — заявили в пермской краевой филармонии.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье проведут более 300 мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить