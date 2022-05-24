Концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» пройдут 6—10 июня в Перми
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Об этом сообщает URA.RU.
Прозвучит симфоническая, фортепианная, скрипичная, виолончельная и вокальная музыка.
«На сцене выступит Национальный филармонический оркестр России и его руководитель — народный артист СССР Владимир Спиваков», — заявили в пермской краевой филармонии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье проведут более 300 мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры.