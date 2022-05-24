Выставка «Сокровища Третьяковской галереи» откроется 2 июня в Якутске
- «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880-1890), И.Е. Репин
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
Выставка организована в рамках 100-летия образования ЯАССР при поддержке правительства республики. Посетить экспозицию можно до 17 июля.
Посетители смогут увидеть более 50 живописных и скульптурных произведений XIX—XX веков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье проведут более 300 мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры.