Выставка «Сокровища Третьяковской галереи» откроется 2 июня в Якутске

Выставка «Сокровища Третьяковской галереи» откроется 2 июня в Национальном художественном музее Якутии.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Выставка организована в рамках 100-летия образования ЯАССР при поддержке правительства республики. Посетить экспозицию можно до 17 июля.

Посетители смогут увидеть более 50 живописных и скульптурных произведений XIX—XX веков.

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