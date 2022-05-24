Выставка «Сокровища Третьяковской галереи» откроется 2 июня в Якутске

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Выставка «Сокровища Третьяковской галереи» откроется 2 июня в Национальном художественном музее Якутии.
Выставка «Сокровища Третьяковской галереи» откроется 2 июня в Якутске
  • «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880-1890), И.Е. Репин
  • © minkult.sakha.gov.ru

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Выставка организована в рамках 100-летия образования ЯАССР при поддержке правительства республики. Посетить экспозицию можно до 17 июля.

Посетители смогут увидеть более 50 живописных и скульптурных произведений XIX—XX веков.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье проведут более 300 мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры.

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