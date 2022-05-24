В Москве подвели итоги акции «Ночь музеев»

В столице около 360 тыс. человек стали посетителями ежегодной акции «Ночь музеев». В этом году свои двери открыли более 200 музейных площадок. В рамках акции состоялось около 400 событий.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Около 192 тыс. человек бесплатно посетили учреждения музейно-выставочного типа, 51 тыс. жителей столицы побывали на территории музейного города ВДНХ, около 70 тыс. — в федеральных музеях, более 47 тыс. стали участниками мероприятий.

В тройку лидеров по посещениям попали музей-заповедник «Царицыно» — более 56,7 тыс. человек, Московский государственный объединённый художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник — 34 тыс., Государственный Дарвиновский музей — более 21 тыс. посетителей.

Онлайн-трансляции музейных комплексов посмотрели более 129 тыс. раз.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Челябинской области рассказали об акции «Ночь музеев».