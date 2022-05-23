Участниками акции «Ночь музеев» в Екатеринбурге стали 70 тысяч человек

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Участниками акции «Ночь музеев» в Екатеринбурге стали около 70 тыс. человек.
Участниками акции «Ночь музеев» в Екатеринбурге стали 70 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Tom Grill

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В детской и основной программах были задействованы 134 площадки, из них 15 принимали участие в акции впервые. Проведено более тысячи экскурсий.

2022-й объявлен Годом культурного наследия народов России. Тема стала основной при проведении «Ночи музеев» в Свердловской области.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области 28 мая пройдёт всероссийская акция «Библионочь».

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