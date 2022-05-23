В Самаре музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» пройдёт в июне
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Об этом сообщает volga.news.
В числе участников проекта заявлены представители российской исполнительской школы, лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского и российские лауреаты юношеских конкурсов.
В афише фестиваля — гала-концерты с симфоническим оркестром, камерные и джазовые выступления. Помимо музыкальной программы, планируются лекции и открытые репетиции.
Отмечается, что художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев также примет участие в концертах.
Ранее Inforeactor сообщал, что праздник «Алые паруса» состоится 24 июня в Санкт-Петербурге.