В Самаре музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» пройдёт в июне

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» состоится в Самарской филармонии в период с 27 по 30 июня.

Об этом сообщает volga.news.

В числе участников проекта заявлены представители российской исполнительской школы, лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского и российские лауреаты юношеских конкурсов.

В афише фестиваля — гала-концерты с симфоническим оркестром, камерные и джазовые выступления. Помимо музыкальной программы, планируются лекции и открытые репетиции.

Отмечается, что художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев также примет участие в концертах.

Ранее Inforeactor сообщал, что праздник «Алые паруса» состоится 24 июня в Санкт-Петербурге.