В Самаре музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» пройдёт в июне

Короткая ссылка
Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» состоится в Самарской филармонии в период с 27 по 30 июня.
В Самаре музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» пройдёт в июне
  • Gettyimages.ru
  • © Satoshi-K

Об этом сообщает volga.news.

В числе участников проекта заявлены представители российской исполнительской школы, лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского и российские лауреаты юношеских конкурсов.

В афише фестиваля — гала-концерты с симфоническим оркестром, камерные и джазовые выступления. Помимо музыкальной программы, планируются лекции и открытые репетиции.

Отмечается, что художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев также примет участие в концертах.

Ранее Inforeactor сообщал, что праздник «Алые паруса» состоится 24 июня в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить