В Челябинской области ожидаются грозы и сильный ветер на фоне потепления
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Днём 24 мая воздух в регионе прогреется до +25 °С. Такая же погода сохранится в среду, 25 мая. Ночью также будет существенно теплее, чем в минувшие выходные, — до +5…+12 °С, рассказали в гидрометцентре.
Несколько прохладнее — до +13…+18 °С — будет днём 26 мая.
При этом грозы синоптики обещают днём и ночью 24—26 мая. Порывы ветра 25 и 26 мая могут достигать 13—14 м/с, а 27 мая они усилятся до 18 м/с.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в первую неделю лета.