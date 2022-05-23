Ветеринар Сапарова напомнила о правилах содержания черепах

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Ветеринар-герпетолог Станции по борьбе с болезнями животных ВАО Мария Сапарова напомнила о правилах содержания черепах.
Ветеринар Сапарова напомнила о правилах содержания черепах
  • globallookpress.com
  • © C. Huetter/blickwinkel

«Из пресноводных черепах дома можно содержать красноухих или более редких — триониксов. Из сухопутных лучше всего завести среднеазиатскую черепаху», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, для содержания черепахи нужен террариум с учётом вида животного.

«Лампа для обогрева нужна для того, чтобы холоднокровные рептилии могли прогреть тело до нужной температуры. Если черепахе будет недостаточно тепла, у неё может развиться подагра или возникнуть проблемы с почками», — уточнила Сапарова.

Обычно черепах кормят два-три раза в неделю. В случае возникновения вопросов по уходу и содержанию Сапарова посоветовала обратиться к герпетологу.

Ранее, как сообщал НТВ, в столичном комитете ветеринарии рассказали, как уберечь домашних питомцев от травм.

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