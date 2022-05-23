Грушинский фестиваль пройдёт в Самарской области с 30 июня по 3 июля

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В Самарской области планируют провести 49-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Мероприятие пройдёт с 30 июня по 3 июля на Мастрюковских озёрах.
Грушинский фестиваль пройдёт в Самарской области с 30 июня по 3 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Nattawat Chakreyanan / EyeEm

Об этом пишет volga.news.

Художественным руководителем фестиваля станет народный артист России Олег Митяев. Большое жюри конкурса авторской песни возглавит Александр Городницкий.

В фестивале также примут участие Тимур Шаов, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Вячеслав Ковалёв и другие.

Кроме того, организаторы события пообещали выступления специальных гостей.

Ранее Inforeactor сообщал, что праздник «Алые паруса» состоится 24 июня в Санкт-Петербурге.

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