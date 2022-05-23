Грушинский фестиваль пройдёт в Самарской области с 30 июня по 3 июля

В Самарской области планируют провести 49-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Мероприятие пройдёт с 30 июня по 3 июля на Мастрюковских озёрах.

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Об этом пишет volga.news. Художественным руководителем фестиваля станет народный артист России Олег Митяев. Большое жюри конкурса авторской песни возглавит Александр Городницкий. В фестивале также примут участие Тимур Шаов, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Вячеслав Ковалёв и другие. Кроме того, организаторы события пообещали выступления специальных гостей. Ранее Inforeactor сообщал, что праздник «Алые паруса» состоится 24 июня в Санкт-Петербурге.