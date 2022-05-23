Библиотеки Владивостока подготовили мероприятия по случаю акции «Библионочь»

Муниципальные библиотеки Владивостока приготовили для горожан программы к ежегодной всероссийской акции «Библионочь».

Тема акции в этом году — традиции, сообщает ИА PrimaMedia.

Для посетителей подготовили творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, концерты.

Например, в центральной библиотеке им. А.П. Чехова проведут танцевальный мастер-класс в фольклорно-этнографическом стиле и другие мероприятия.

А в библиотеке «БУК» посетителей ждут книжные выставки, выступления коллективов, мастер-классы, литературные обсуждения.

Акция состоится в субботу, 28 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали об акции «Ночь музеев».