Библиотеки Владивостока подготовили мероприятия по случаю акции «Библионочь»

Короткая ссылка
Муниципальные библиотеки Владивостока приготовили для горожан программы к ежегодной всероссийской акции «Библионочь».
Библиотеки Владивостока подготовили мероприятия по случаю акции «Библионочь»
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

Тема акции в этом году — традиции, сообщает ИА PrimaMedia.

Для посетителей подготовили творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, концерты.

Например, в центральной библиотеке им. А.П. Чехова проведут танцевальный мастер-класс в фольклорно-этнографическом стиле и другие мероприятия.

А в библиотеке «БУК» посетителей ждут книжные выставки, выступления коллективов, мастер-классы, литературные обсуждения.

Акция состоится в субботу, 28 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали об акции «Ночь музеев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить