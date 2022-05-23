Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в столице в первую неделю лета

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что лето в столице начнётся с умеренно тёплой погоды с температурой воздуха около +20…+23 °С.
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в столице в первую неделю лета
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он рассказал в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Точного прогноза пока нет. Однако весьма вероятно, что первая неделя лета в Москве будет умеренно тёплой: дневные температуры — в районе +20…+23 °С. И кратковременные дожди. Без осадков в начале июня не обойдётся», — сказал метеоролог.

Ранее URA.RU со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС сообщало, что на текущей неделе в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление до +21 °С.

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