Международный книжный салон в Петербурге посетили более 500 тысяч человек
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Об этом сообщает агентство «Невские новости».
Салон проходил с 19 по 22 мая на Дворцовой площади. В его рамках состоялось более 100 мероприятий, таких как презентации книг, мастер-классы и встречи с авторами.
Гостями мероприятия стали Евгений Водолазкин, Андрей Князев, Майя Кучерская, Олег Рой и другие писатели.
Ранее НСН передавала, что Чеховский книжный фестиваль состоялся 20—22 мая в Таганроге.