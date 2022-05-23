Международный книжный салон в Петербурге посетили более 500 тысяч человек

Ежегодный XVII Международный книжный салон официально завершился в Санкт-Петербурге. По словам организаторов, мероприятие посетили свыше полумиллиона человек.

Об этом сообщает агентство «Невские новости».

Салон проходил с 19 по 22 мая на Дворцовой площади. В его рамках состоялось более 100 мероприятий, таких как презентации книг, мастер-классы и встречи с авторами.

Гостями мероприятия стали Евгений Водолазкин, Андрей Князев, Майя Кучерская, Олег Рой и другие писатели.

Ранее НСН передавала, что Чеховский книжный фестиваль состоялся 20—22 мая в Таганроге.