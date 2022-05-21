В пятницу, 20 мая, в Саратове начинает работу Собиновский музыкальный фестиваль «Вехи русской истории».

Об этом сообщает «Российская газета».

Программа приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I и включает произведения отечественной классики, основанные в том числе на исторических событиях.

В рамках фестиваля состоятся два тура Конкурса конкурсов вокалистов. Лауреаты выступят 29 мая в гала-концерте.

Главным событием станет премьера оперы Андрея Петрова «Пётр Первый», которую представят 9 июня.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области начался кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова.