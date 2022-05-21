В Саратове начинает работу Собиновский музыкальный фестиваль
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Об этом сообщает «Российская газета».
Программа приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I и включает произведения отечественной классики, основанные в том числе на исторических событиях.
В рамках фестиваля состоятся два тура Конкурса конкурсов вокалистов. Лауреаты выступят 29 мая в гала-концерте.
Главным событием станет премьера оперы Андрея Петрова «Пётр Первый», которую представят 9 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области начался кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова.