В Саратове начинает работу Собиновский музыкальный фестиваль

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В пятницу, 20 мая, в Саратове начинает работу Собиновский музыкальный фестиваль «Вехи русской истории».
В Саратове начинает работу Собиновский музыкальный фестиваль
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Об этом сообщает «Российская газета».

Программа приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I и включает произведения отечественной классики, основанные в том числе на исторических событиях.

В рамках фестиваля состоятся два тура Конкурса конкурсов вокалистов. Лауреаты выступят 29 мая в гала-концерте.

Главным событием станет премьера оперы Андрея Петрова «Пётр Первый», которую представят 9 июня.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области начался кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова.

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