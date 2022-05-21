Актриса Волкова поделилась воспоминаниями о Борисе Клюеве
- Кадр из сериала «Воронины»
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«Борис Владимирович ушёл из жизни 1 сентября 2020 года, а незадолго до этого, летом, мы должны были начать снимать новый сезон. Из-за пандемии откладывали, тянули и, к сожалению, дотянули. А без Николая Петровича «Воронины» невозможны», — заявила она в беседе с kp.ru.
По её словам, Клюев работал до последних дней, выпускал спектакли.
Как отметила Волкова, артист помогал и студентам.
«Если он понимал, что этот человек талантлив, но на бюджет его не берут, потому что нет мест, он давал деньги — и дети учились», — сказала она.
Ранее советская и российская актриса театра и кино Екатерина Васильева в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась воспоминаниями об артистке Александре Яковлевой.