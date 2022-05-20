Здание пороховых погребов в Кронштадтской крепости признали объектом культурного наследия

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге памятниками культурного значения признали здания пороховых погребов и лаборатории в Лисьем Носу — посёлке Приморского района на берегу Финского залива.
Здание пороховых погребов в Кронштадтской крепости признали объектом культурного наследия

Об этом сообщают «Невские новости».

Большой одноэтажный кирпичный пороховой погреб, находящийся на Морском проспекте, 42, литера А, построили в 1864—1868 годах. Он появился во время реконструкции Кронштадтской крепости.

После Великой Отечественной войны в погребах с лабораторией и на прилегающей территории находились военные склады Балтийского флота. Затем там располагался филиал ЦНИИ военного кораблестроения МО ВМФ, а в 2000-х годах — арсенал ВМФ.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга заявили, что в настоящее время готовится распоряжение о включении постройки в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Ранее НСН сообщала, что программу реставрации объектов культурного наследия в столице сохранят в полном объёме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить