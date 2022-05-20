Здание пороховых погребов в Кронштадтской крепости признали объектом культурного наследия

В Санкт-Петербурге памятниками культурного значения признали здания пороховых погребов и лаборатории в Лисьем Носу — посёлке Приморского района на берегу Финского залива.

Об этом сообщают «Невские новости».

Большой одноэтажный кирпичный пороховой погреб, находящийся на Морском проспекте, 42, литера А, построили в 1864—1868 годах. Он появился во время реконструкции Кронштадтской крепости.

После Великой Отечественной войны в погребах с лабораторией и на прилегающей территории находились военные склады Балтийского флота. Затем там располагался филиал ЦНИИ военного кораблестроения МО ВМФ, а в 2000-х годах — арсенал ВМФ.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга заявили, что в настоящее время готовится распоряжение о включении постройки в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Ранее НСН сообщала, что программу реставрации объектов культурного наследия в столице сохранят в полном объёме.