«Одноклассники» запустили умный алгоритм поддержки авторов «Молния»
- РИА Новости
Отмечается, что алгоритм будет отбирать новые группы в «Одноклассниках», которые регулярно публикуют уникальный интересный контент, и помогать им увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков. Благодаря этому авторы смогут набрать стартовую аудиторию в соцсети. В частности, отобранные группы показываются всем пользователям в специальных вкладках «Новое» в разделе «Рекомендации» и на витрине групп. Их публикации на основе построенных нейросетями пользовательских предпочтений продвигаются в ленте рекомендаций социальной сети
Ранее сообщалось, что сериал «Одноклассников» получил приз на фестивале в Буэнос-Айресе.