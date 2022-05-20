«Одноклассники» запустили умный алгоритм поддержки авторов «Молния»

Социальная сеть «Одноклассники» запустила «Молнию» — умный алгоритм поддержки авторов. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что алгоритм будет отбирать новые группы в «Одноклассниках», которые регулярно публикуют уникальный интересный контент, и помогать им увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков. Благодаря этому авторы смогут набрать стартовую аудиторию в соцсети. В частности, отобранные группы показываются всем пользователям в специальных вкладках «Новое» в разделе «Рекомендации» и на витрине групп. Их публикации на основе построенных нейросетями пользовательских предпочтений продвигаются в ленте рекомендаций социальной сети

Ранее сообщалось, что сериал «Одноклассников» получил приз на фестивале в Буэнос-Айресе.