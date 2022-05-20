Памятник актёру Вячеславу Тихонову открыли в Подмосковье

В Павловском Посаде (Московская область) прошла торжественная церемония открытия памятника советскому актёру Вячеславу Тихонову.

Об этом сообщает «Радио 1».

На церемонии открытия присутствовали министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова, глава городского округа Денис Семёнов, главный скульптур монумента Владимир Иванов и дочь народного артиста Анна Тихонова.

На открытие скульптуры пришли сотни людей. Денис Семёнов высказал уверенность, что это место станет новым центром притяжения.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге установят стелу, посвящённую жителям Челябинской области, которые погибли при освобождении Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.