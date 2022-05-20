Памятник актёру Вячеславу Тихонову открыли в Подмосковье

Короткая ссылка
В Павловском Посаде (Московская область) прошла торжественная церемония открытия памятника советскому актёру Вячеславу Тихонову.
Памятник актёру Вячеславу Тихонову открыли в Подмосковье

Об этом сообщает «Радио 1».

На церемонии открытия присутствовали министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова, глава городского округа Денис Семёнов, главный скульптур монумента Владимир Иванов и дочь народного артиста Анна Тихонова.

На открытие скульптуры пришли сотни людей. Денис Семёнов высказал уверенность, что это место станет новым центром притяжения.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге установят стелу, посвящённую жителям Челябинской области, которые погибли при освобождении Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить