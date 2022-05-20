В Воронежской области в рамках акции «Ночь музеев» пройдут экскурсии и концерты

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В Воронежской области 21 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» пройдут десятки мероприятий. Впервые за два года акция состоятся в очном формате.
В Воронежской области в рамках акции «Ночь музеев» пройдут экскурсии и концерты
  • Gettyimages.ru
  • © Manchan

Об этом сообщает ИА REGNUM.

По информации правительства региона, к акции присоединятся все воронежские областные музеи.

Так, Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского представит тематический экскурс об особенностях типологии русского портрета XVIII столетия и лекцию «Петровские корабли. История военного флота на Воронежской земле».

Концерт камерной классической музыки состоится в музее им. Бунина, а в музее-усадьбе Д.В. Веневитинова восстановят атмосферу салонного музыкального вечера — на старинном рояле исполнят произведения известных композиторов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области представили программу предстоящей акции «Ночь музеев».

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