В Воронежской области в рамках акции «Ночь музеев» пройдут экскурсии и концерты

В Воронежской области 21 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» пройдут десятки мероприятий. Впервые за два года акция состоятся в очном формате.

Об этом сообщает ИА REGNUM.

По информации правительства региона, к акции присоединятся все воронежские областные музеи.

Так, Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского представит тематический экскурс об особенностях типологии русского портрета XVIII столетия и лекцию «Петровские корабли. История военного флота на Воронежской земле».

Концерт камерной классической музыки состоится в музее им. Бунина, а в музее-усадьбе Д.В. Веневитинова восстановят атмосферу салонного музыкального вечера — на старинном рояле исполнят произведения известных композиторов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области представили программу предстоящей акции «Ночь музеев».