В Воронежской области в рамках акции «Ночь музеев» пройдут экскурсии и концерты
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Об этом сообщает ИА REGNUM.
По информации правительства региона, к акции присоединятся все воронежские областные музеи.
Так, Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского представит тематический экскурс об особенностях типологии русского портрета XVIII столетия и лекцию «Петровские корабли. История военного флота на Воронежской земле».
Концерт камерной классической музыки состоится в музее им. Бунина, а в музее-усадьбе Д.В. Веневитинова восстановят атмосферу салонного музыкального вечера — на старинном рояле исполнят произведения известных композиторов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области представили программу предстоящей акции «Ночь музеев».