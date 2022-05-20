Спелеолог Кебец рассказал подробности обнаружения новой пещеры в Крыму

Спелеолог-исследователь Сергей Кебец рассказал об обнаружении неизвестной ранее пещеры на плато Чатыр-Даг в Крыму, впоследствии получившей имя севастопольского спелеолога Бориса Матюшкина.

В январе этого года члены Ассоциации спелеологов Севастополя (АСС) обнаружили воронку, рассказал в беседе с ФАН Сергей Кебец, участвовавший в раскопках и изучении.

«В апреле после небольшого расширения узости нам удалось проникнуть в пещеру. Спустились в серию колодцев, примерно на 30—35 м и попали в субгоризонтальную галерею с ручьём и достаточно большими объёмами. На данный момент протяжённость галереи, на глаз, 500 м, очевидно, это продолжение гидросистемы недавно открытой пещеры «Точка». Пещера уверенно идёт дальше, в последней экспедиции нам удалось подойти к уступу, который без верёвки не пройти. В ближайшее время планируются экспедиции с целью топосъёмки и дальнейшего исследования», ― рассказал он.

Подобную пещеру спелеологи обнаруживают раз в 10—15, а то и в 20 лет. А на плато Чатыр-Даг таких пещер ещё не открывали, отметил Сергей Кебец.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что пещеру «Таврида» в Крыму подготавливают к открытию туристического сезона.