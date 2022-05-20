Синоптик Синенков предсказал прохладную погоду в Москве и по области в ближайшие дни

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в выходные дни в Москве и по области ожидается солнечная и прохладная погода.
Синоптик Синенков предсказал прохладную погоду в Москве и по области в ближайшие дни
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он сообщил в разговоре с «Известиями».

«В Московском регионе будет солнечно, но прохладно в выходные дни. В субботу мы ожидаем переменную облачность без осадков, +13...+15 °С, по области — +11...+16 °С. Ветер юго-восточный, 3—8 м/с, а атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, что немного ниже нормы», — рассказал специалист.

По его прогнозу, температура в воскресенье в Москве составит +12...+14 °С, а по области +10...+15 °С. Ветер ожидается юго-восточный, 1—7 м/с.

«Относительно прохладная, но сухая погода сохранится в первую половину следующей недели, но уже с четверга начнутся дожди», — добавил Синенков.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с URA.RU спрогнозировала мокрый снег в ряде регионов.

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