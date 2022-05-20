Синоптик Тишковец спрогнозировал начало потепления в Москве с 24 мая

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в ближайшее время в Москве.

В беседе с НСН он сказал, что тепла в столице стоит ждать уже в начале следующей недели.

«Что касается следующей недели, там потепление будет усиливаться, столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки, это произойдёт где-то 24 мая, а 25 мая, возможно, даже преодолеем этот рубеж», — спрогнозировал синоптик.

Он также уточнил, что наступление климатического лета в Москве ожидается 28 мая.

Ранее завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с URA.RU спрогнозировала мокрый снег в ряде регионов.