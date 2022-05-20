В Кировской области «Ночь музеев» состоится 21 мая

Короткая ссылка
В Кировской области «Ночь музеев» пройдёт 21 мая.
В Кировской области «Ночь музеев» состоится 21 мая
  • Gettyimages.ru
  • © mmac72

Об этом пишет progorod43 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Вход в большинство музеев будет свободным, посетителей ждут музыка, выставки, встречи с литературными деятелями и прочее.

Например, у краеведческого музея выступят музыканты и представители исторического клуба «Фронт». 

В Вятском художественном музее состоится выступление хореографического ансамбля «Акварель», модное дефиле.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о предстоящей акции «Ночь музеев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить