В Кировской области «Ночь музеев» состоится 21 мая

В Кировской области «Ночь музеев» пройдёт 21 мая.

Об этом пишет progorod43 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Вход в большинство музеев будет свободным, посетителей ждут музыка, выставки, встречи с литературными деятелями и прочее.

Например, у краеведческого музея выступят музыканты и представители исторического клуба «Фронт».

В Вятском художественном музее состоится выступление хореографического ансамбля «Акварель», модное дефиле.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о предстоящей акции «Ночь музеев».