В Кировской области «Ночь музеев» состоится 21 мая
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Об этом пишет progorod43 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Вход в большинство музеев будет свободным, посетителей ждут музыка, выставки, встречи с литературными деятелями и прочее.
Например, у краеведческого музея выступят музыканты и представители исторического клуба «Фронт».
В Вятском художественном музее состоится выступление хореографического ансамбля «Акварель», модное дефиле.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области рассказали о предстоящей акции «Ночь музеев».