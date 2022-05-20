В Пермском крае предупредили об аномально холодных выходных на этой неделе.

«Похолодание действительно серьёзное. Наиболее неблагоприятная ситуация сложится в воскресенье, 22 мая, когда максимальная температура не превысит +5°C», — приводит слова начальника Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга среды Павла Смирнова URA.RU.

Он добавил, что ожидается выпадение снега в северных районах региона с «высокой долей вероятности».

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Москвой 24» рассказал, что тёплая погода без осадков вернётся в столицу в воскресенье, 22 мая.